Капітан збірної Бразилії Тьягу Сілва вписав ім'я в історію своєї національної команди на Мундіалях.

"Селесао" зуміли здолати збірну Сербію (2:0) у першому турі ЧС-2022. Переможним дублем відзначився Рішарлісон.

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Із перших хвилин вийшов Тьягу Сілва та провів повний поєдинок. Ба більше, захиснику підкорився рекорд. Він став найстаршим гравцем в історії Бразилії (38 років та 63 дні), який коли-небудь грав на чемпіонатах світу, випередивши за цим показником Джалма Сантоса на понад пів року.

Загалом в активі Сілви вже 110 поєдинків за збірну. Наступними суперниками бразильців на ЧС-2022 будуть Швейцарія та Камерун.