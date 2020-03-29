Тер Штеген: Я не знаю соперников Барселоны, не понимаю в футболе

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень понимает в футболе, несмотря на то что является профессиональным игроком.

"Я не слежу за футболом, только когда есть хорошие игры или играет друг. Иногда у меня спрашивают имя игрока, а я понятия не имею, кто это.

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В Испании мне попадаются имена соперников, но я не знаю, как их зовут. При этом, когда нам ставят видео, я знаю, кто он, как он движется в поле или как стреляет. Это немного странно", – поделился тер Штеген в интервью El Pais.

Напомним, немец выступает за Барселону с 2014 года. В текущем сезоне Марк-Андре провел 34 поединка за каталонцев, из которых в 11 удержал свои ворота на замке.

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