toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Тер Штеген: Я не знаю соперников Барселоны, не понимаю в футболе

10:34 37 Читати українською
Тер Штеген: Я не знаю соперников Барселоны, не понимаю в футболе
Марк-Андре тер Штеген / Marca

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень понимает в футболе, несмотря на то что является профессиональным игроком.

"Я не слежу за футболом, только когда есть хорошие игры или играет друг. Иногда у меня спрашивают имя игрока, а я понятия не имею, кто это.

Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

В Испании мне попадаются имена соперников, но я не знаю, как их зовут. При этом, когда нам ставят видео, я знаю, кто он, как он движется в поле или как стреляет. Это немного странно", – поделился тер Штеген в интервью El Pais.

Напомним, немец выступает за Барселону с 2014 года. В текущем сезоне Марк-Андре провел 34 поединка за каталонцев, из которых в 11 удержал свои ворота на замке.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

blog_ava
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
00:40
317
Теги
Испания Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
12
час
:
41
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук