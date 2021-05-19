В испанском нападающем видят ключевую фигуру команды на сезон 2021/22 не только из-за игровых способностей, но и из-за быстрой адаптации и хороших отношений с партнерами, информирует Cadena SER.

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Решение остается за Динамо, с которым у Соля контракт, рассчитанный до декабря 2023 года. На нападающего есть уже немало претендентов, но Тенерифе имеет преимущество над ними – Франу нравится на Канарских островах, а потому он хотел бы остаться в испанском клубе.

К слову, Соль провел 35 матчей в составе Тенерифе в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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