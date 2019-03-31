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Теллес получил травму во время пробития пенальти – жуткое видео

12:06 117 Читати українською
Теллес получил травму во время пробития пенальти – жуткое видео
Алекс Теллес / фото из соцсетей

Защитник Порту Алекс Теллес получил повреждения во время матча 27-го тура чемпионата Португалии против Браги (3:2).

Бразилец сравнял счет на 69-й минуте поединка, реализовав пенальти. Однако во время выполнения удара 26-летний защитник получил травму. Теллес внезапно почувствовал боль в ноге и упал на газон. Продолжить поединок не смог.

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"Мы еще ничего не знаем наверняка, но я не думаю, что это что-то положительное. Мы увидим в ближайшее время, что покажут результаты медицинских тестов. Тогда мы будем иметь более полную картину ситуации", – сказал главный тренер Порту Сержиу Консейсау.

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Алекс Теллес Алекс Теллес Порту Порту Португалия Видеоновости
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