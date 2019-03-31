Теллес отримав травму під час виконання пенальті – моторошне відео

Захисник Порту Алекс Теллес отримав ушкодження під час матчу 27-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (3:2).

Бразилець зрівняв рахунок на 69-й хвилині поєдинку, реалізувавши пенальті. Однак під час виконання удару 26-річний захисник отримав травму. Теллес раптово відчув біль у нозі і впав на газон. Продовжити поєдинок він не зміг.

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"Ми ще нічого не знаємо напевно, але я не думаю, що це щось позитивне. Ми побачимо найближчим часом, що покажуть результати медичних тестів. Тодіо ми матимемо більш повну картину ситуації", – сказав головний тренер Порту Сержіу Консейсау.