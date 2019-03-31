toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

Теллес отримав травму під час виконання пенальті – моторошне відео

12:06 1454 Читать на русском
Теллес отримав травму під час виконання пенальті – моторошне відео
Алекс Теллес / фото із соцмереж

Захисник Порту Алекс Теллес отримав ушкодження під час матчу 27-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (3:2).

Бразилець зрівняв рахунок на 69-й хвилині поєдинку, реалізувавши пенальті. Однак під час виконання удару 26-річний захисник отримав травму. Теллес раптово відчув біль у нозі і впав на газон. Продовжити поєдинок він не зміг.

Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків

"Ми ще нічого не знаємо напевно, але я не думаю, що це щось позитивне. Ми побачимо найближчим часом, що покажуть результати медичних тестів. Тодіо ми матимемо більш повну картину ситуації", – сказав головний тренер Порту Сержіу Консейсау.

Теги
Алекс Теллес Алекс Теллес Порту Порту Португалія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Парма
13:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук