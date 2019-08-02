Таврия-Симферополь может сняться с чемпионата – команда осталась без финансирования

Очередной украинский клуб рискует прекратить участие в профессиональных турнирах.

"Команде нужен инвестор и полная перезагрузка, чтобы не сняться с чемпионата. Это один из самых известных крымских брендов, который существует в свободной Украине. Потерять Таврию будет очень трудно.

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Ситуация сейчас катастрофическая, команда осталась уже фактически без финансирования. В связи с этим клуб пропустил сборы и потерял много ключевых игроков, доукомплектовывался игроками слабого уровня. От финансирования вытекают все проблемы. Спасибо, что остается такой тренер, как Сергей Шевченко, он тянет на себе спортивную часть.

Хотелось бы, чтобы у клуба нашелся наконец-то инвестор и ему помогли. Если такой найдется, то в будущем можно будет говорить не только о "выживании", но и о росте и развитии клуба", – говорит вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр в комментарии Крим.Реалії.