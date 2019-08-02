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Таврія-Сімферополь може знятися з чемпіонату – команда залишилася без фінансування

12:24 198
Таврія-Сімферополь може знятися з чемпіонату – команда залишилася без фінансування
Олег Комуняр / Courtesy Photo

Черговий український клуб ризикує припинити участь у професіональних турнірах.

"Команді потрібен інвестор і повне перезавантаження, щоб не знятися з чемпіонату. Це один з найвідоміших кримських брендів, який існує у вільній Україні. Втратити Таврію буде дуже важко.

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Ситуація зараз катастрофічна, команда залишилася вже фактично без фінансування. У зв'язку з цим клуб пропустив збори та втратив багато ключових гравців, доукомплектовувався гравцями слабшого рівня. Від фінансування випливають усі проблеми. Спасибі, що залишається такий тренер, як Сергій Шевченко, він тягне на собі спортивну частину.

Хотілося б, щоб у клубу знайшовся нарешті інвестор і йому допомогли. Якщо такий знайдеться, то в майбутньому можна буде говорити не тільки про "виживання", а й про зростання і розвиток клубу", – каже віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр в коментарі Крим.Реалії.

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