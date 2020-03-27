Тассотти оценил, как повлияет перенос Евро-2020 на сборную Украины

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти надеется, что перенос чемпионата Европы не окажет негативного влияния на сборную Украины.

"Шевченко сейчас дома в Лондоне, даже гольф для него недоступен в этот период. Он говорил мне, что пытается приучить детей к поддержанию формы. Но они сразу же прекратили это, поскольку дети не хотели делать то, что он предлагал.

Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Сейчас жизнь и здовья каждого – самое главное. Сборная Украины вышла в хорошую группу на Евро-2020. Ничего страшного, что предстоит сыграть через год. Могут быть проблемы со старшими футболистами. Возможно, увидим, как некоторые молодые игроки повзрослеют. Сейчас играть было бы неправильно", – цитирует Тассотти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА