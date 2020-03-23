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Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

08:52 59 Читати українською
Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Андрей Шевченко имеет все шансы продолжить работу со сборной Украины даже после Евро-2021.

УАФ ведет переговоры о продлении контракта с рулевым "желто-синих" на два года, информирует ПроФутбол.

Павелко однозначно оценил шансы сборной Украины удержать Шевченко до Евро

Действующее соглашение Шевченко заканчивалась летом 2020 года, но перенос Евро заставил Украинскую ассоциацию футбола пересмотреть условия. Главного тренера сборной хотят оставить не только на континетальний форум, но и на квалификацию чемпионата мира 2022 года. Если Украина пробьется в финальную стадию Мундиаля, то Шевченко будет работать с командой и на нем.

По решению УЕФА, Евро-2020 состоится в 2021 году, где Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций.

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Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020
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