Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Андрей Шевченко имеет все шансы продолжить работу со сборной Украины даже после Евро-2021.

УАФ ведет переговоры о продлении контракта с рулевым "желто-синих" на два года, информирует ПроФутбол.

Павелко однозначно оценил шансы сборной Украины удержать Шевченко до Евро

Действующее соглашение Шевченко заканчивалась летом 2020 года, но перенос Евро заставил Украинскую ассоциацию футбола пересмотреть условия. Главного тренера сборной хотят оставить не только на континетальний форум, но и на квалификацию чемпионата мира 2022 года. Если Украина пробьется в финальную стадию Мундиаля, то Шевченко будет работать с командой и на нем.

По решению УЕФА, Евро-2020 состоится в 2021 году, где Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА