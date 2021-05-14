Талант Реала получил брутальное повреждение в матче с Гранадой – соперник чудом избежал наказания
18:24 - Читати українською
Хавбек Реала Марвин Парк был заменен уже после первого тайма поединка 36-го тура Ла Лиги против Гранады.
завершено
Лука Модрич 17’
Родриго Силва де Гоис 45+1’
Карим Бензема 76’
17’ Лука Модрич
45+1’ Родриго Силва де Гоис
76’ Карим Бензема
В одном из эпизодов нападающий Гранады Дарвин Мачис шипом бутсы травмировал игрока Реала Марвина Парка, что привело к достаточно быстрой замене.
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El Chiringuito TV обнародовало шокирующие последствия фола – на ноге хавбека мадридцев теперь немаленький порез. Интересно, что за это нарушение Мачис не получил даже желтой карточки.
Отметим, что Марвин Парк уже 4 раза выходил в составе Реала в текущем сезоне Ла Лиги, отметившись 1 ассистом.
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