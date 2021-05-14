Второй приход Зинедина Зидана в мадридский клуб в статусе тренера может завершиться уже в скором времени.

48-летний наставник "сливочных" покинет пост главного тренера Реала по завершении этого сезона, утверждает TeleMadrid.

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По информации источника, Зидан уйдет из команды независимо от того, станут ли "бланкос" чемпионами Примеры. Француз принял это решение уже несколько месяцев назад, но пока не подтвердил этого в разговоре с журналистами. Уход якобы вызван физической и моральной усталостью. Контракт Зинедина с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.

Заметим, Реал продолжает борьбу за золотые медали Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата подопечные Зидана расположились вторыми, отставая от Атлетико на два очка.

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