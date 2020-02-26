Такой игрок, как Безус, должен быть в каждой команде, – Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил уровень игры Романа Безуса в текущем сезоне.

"Здорово в Генте сейчас выглядит Безус. Подобный исполнитель должен быть в каждой команде, на таких игроков нужно полагаться. У Романа есть нестандартное мышление, это видно по его голевым передачам и исполнением штрафных.

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Да, у Андрея Шевченко есть определенный костяк. Безус может усилить игру, но если угадать, как лучше использовать этого полузащитника, это был бы большой плюс для нашей национальной команды. Не сомневаюсь я и в одноклубнике Безуса Игоре Пластуне, который, наверное, один из немногих украинских легионеров, кто имеет постоянную игровую практику", – рассказал Левченко в интервью Команда№1.

К слову, в текущем сезоне Безус провел 26 поединков в составе Гента, записав в свой актив 7 голов и 4 результативные передачи.

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