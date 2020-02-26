Такий гравець, як Безус, має бути в кожній команді, – Левченко

Колишній гравець збірної України Євген Левченко оцінив рівень гри Романа Безуса в поточному сезоні.

"Чудово в Генті зараз виглядає Безус. Подібний виконавець повинен бути в кожній команді, на таких гравців потрібно покладатися. У Романа є нестандартне мислення, це видно за його гольовими передачами та виконанням штрафних.

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Так, у Андрія Шевченка є певний кістяк. Безус може підсилити гру, але якщо вгадати, як краще використовувати цього півзахисника, це був би великий плюс для нашої національної команди. Не сумніваюсь я і в одноклубнику Безуса Пластуні, який, напевно, один з небагатьох українських легіонерів, хто має постійну ігрову практику", – розповів Левченко в інтерв'ю Команда№1.

До слова, у поточному сезоні Безус провів 26 поєдинків у складі Гента, записавши до свого активу 7 голів та 4 результативні передачі.

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