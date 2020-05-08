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"Так сталося, отже, Богу так було краще": Бєсєдін – про шанс зіграти на Євро "завдяки" коронавірусу

8 травня 09:17 188 Читать на русском
"Так сталося, отже, Богу так було краще": Бєсєдін – про шанс зіграти на Євро "завдяки" коронавірусу
Артем Бєсєдін / Сайт УАФ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін розповів про свій моральний стан і шанси повернутися до футболу після дискваліфікації через допінг.

"Звичайно, я ще повинен пограти у великому футболі. Найскладніший час вже позаду.

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Зараз треба працювати, щоб бути набагато сильнішим до того часу, коли я буду повертатися. Євро перенесли під мене? Не смішно. Так сталося, отже, Богу так було краще", – сказав Бесєдін в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, через провал допінг-тесту бомбардир Динамо отримав дискваліфікацію на один рік. Відлік почався з 19 грудня, коли у пробі нападника виявили заборонені речовини. Бєсєдін повинен був пропустити Євро, однак перенесення форуму через коронавірус "допомогло" гравцю збірної України.

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