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ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

Табарес: Мы будем использовать коллективную защиту, чтобы попытаться сдержать Роналду

17:00 16 Читати українською
Табарес: Мы будем использовать коллективную защиту, чтобы попытаться сдержать Роналду
Оскар Табарес / соцсети

Наставник сборной Уругвая рассказал об особенностях игры против Криштиану Роналду.

"Роналу - фантастический футболист и один из лучших нападающих мира. Он очень опасен. Это профессионал, который готовится к каждому отдельному сопернику, учитывая его слабости. У него всегда есть план на игру.

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Нет ни одного игрока в мире, который бы мог его полностью нейтрализовать. Даже Годин. Мы будем использовать коллективную защиту, чтобы попробовать его сдержать, ограничить его действия на поле.

Защитник Хосе Мария Хименес, который пропустил финал группового этапа из-за травмы бедра, очень поможет нам в попытках сдержать Роналду", – цитирует Табареса Sky Sports.

Напомним, что матч между сборными Уругвая и Португалии состоится сегодня в 21:00.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
2
час
:
23
мин
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Оскар Табарес Уругвай - Португалия
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