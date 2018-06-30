Табарес: Мы будем использовать коллективную защиту, чтобы попытаться сдержать Роналду

Наставник сборной Уругвая рассказал об особенностях игры против Криштиану Роналду.

"Роналу - фантастический футболист и один из лучших нападающих мира. Он очень опасен. Это профессионал, который готовится к каждому отдельному сопернику, учитывая его слабости. У него всегда есть план на игру.

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Нет ни одного игрока в мире, который бы мог его полностью нейтрализовать. Даже Годин. Мы будем использовать коллективную защиту, чтобы попробовать его сдержать, ограничить его действия на поле.

Защитник Хосе Мария Хименес, который пропустил финал группового этапа из-за травмы бедра, очень поможет нам в попытках сдержать Роналду", – цитирует Табареса Sky Sports.

Напомним, что матч между сборными Уругвая и Португалии состоится сегодня в 21:00.