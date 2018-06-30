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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Табарес: Ми будемо використовувати колективний захист, щоб спробувати стримати Роналду

16:55 34 Читать на русском
Табарес: Ми будемо використовувати колективний захист, щоб спробувати стримати Роналду
Оскар Табарес / соцмережі

Наставник збірної Уругваю розповів про особливості гри проти Кріштіану Роналду.

"Роналу – фантастичний футболіст та один з найкращих нападників світу.

Він дуже небезпечний. Це професіонал, який готується до кожного окремого суперника, беручи до уваги його слабкості. У нього завжди є план на гру.

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Немає жодного гравця у світі, який би міг його повністю нейтралізувати. Навіть Дієго Годін. Ми будемо використовувати колективний захист, щоб спробувати його стримати, обмежити його дії на полі.

Захисник Хосе Марія Хіменес, який пропустив фінал групового етапу через травму стегна, дуже допоможе нам у спробах стримати Роналду", – цитує Табареса Sky Sports.

Нагадаємо, що матч між збірними Уругваю та Португалії відбудеться сьогодні о 21:00.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
до матчу
3
год
:
26
хв
Португалія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Оскар Табарес Уругвай - Португалія
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:
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21:00
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