Табарес: Ми будемо використовувати колективний захист, щоб спробувати стримати Роналду

Наставник збірної Уругваю розповів про особливості гри проти Кріштіану Роналду.

"Роналу – фантастичний футболіст та один з найкращих нападників світу.

Він дуже небезпечний. Це професіонал, який готується до кожного окремого суперника, беручи до уваги його слабкості. У нього завжди є план на гру.

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Немає жодного гравця у світі, який би міг його повністю нейтралізувати. Навіть Дієго Годін. Ми будемо використовувати колективний захист, щоб спробувати його стримати, обмежити його дії на полі.

Захисник Хосе Марія Хіменес, який пропустив фінал групового етапу через травму стегна, дуже допоможе нам у спробах стримати Роналду", – цитує Табареса Sky Sports.

Нагадаємо, що матч між збірними Уругваю та Португалії відбудеться сьогодні о 21:00.