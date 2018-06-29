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ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Франция – Аргентина и Уругвай – Португалия

20:23 42 Читати українською
ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Франция – Аргентина и Уругвай – Португалия
Сесар Рамос / Фото ФИФА

Назначены арбитры на матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018, которые состоятся 30 июня.

Встреча между сборными Франции и Аргентины будет обслуживать иранец Алирез Фагани, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Игру между сборными Уругвая и Португалии будет судить мексиканец Сесар Рамос.

Напомним, что матчи состоятся 30 июня. Франция – Аргентина, начало в 17:00. Уругвай – Португалия, начало в 21:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
19
час
:
39
мин
Аргентина
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