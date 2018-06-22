Табарес: Был бы очень рад, если бы Салах смог сыграть после травмы

Наставник сборной Уругвая Оскар Вашингтон Табарес поделился ожиданиями от матча своей команды против Египта на ЧМ-2018.

"Я думаю, что мы в хорошей форме. Все матчи в мире, а тем более на чемпионате мира, полные сюрпризов. У нас огромное уважение к сборной Египта. Конечно, Египет может нас разбить, но у нас неплохой шанс на победу в этой игре .

Что касается Салаха – был бы очень рад, если бы он смог выступить после травмы. Это, конечно, матч мечты после такой травмы.

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Не знаю, как он восстанавливается, поэтому не могу сказать, в какой он форме. Мы не подготовили стратегию, готовились независимо от Салаха, как делаем всегда. Если будет Салах, нам нужно будет играть осторожно и контролировать его", – цитирует Табареса издание Р-Спорт.

Напомним, сегодня сборная Уругвая начнет свой путь на ЧМ-2018 матчем против Египта.