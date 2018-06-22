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Табарес: Був би дуже радий, якби Салах зміг зіграти після травми

15 червня 11:07 326 Читать на русском
Табарес: Був би дуже радий, якби Салах зміг зіграти після травми
Оскар Вашингтон Табарес / Фото William Van Hecke

Наставник збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти Єгипту на ЧС-2018.

"Я думаю, що ми в хорошій формі. Всі матчі в світі, а тим більше на чемпіонаті світу, повні сюрпризів. У нас величезна повага до збірної Єгипту. Звичайно, Єгипет може нас розбити, але у нас непоганий шанс на перемогу в цій грі.

Що стосується Салаха – був би дуже радий, якби він зміг виступити після травми. Це, звичайно, матч мрії після такої травми.

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Не знаю, як він відновлюється, тому не можу сказати, в якій він формі. Ми не підготували стратегію, готувалися незалежно від Салаха, як робимо завжди. Якщо буде Салах, нам потрібно буде грати обережно і контролювати його", – цитує Табареса видання Р-Спорт.

Нагадаємо, сьогодні збірна Уругваю розпочне свій шлях на ЧС-2018 матчем проти Єгипту.

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Уругвай Уругвай Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет - Уругвай
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