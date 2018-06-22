Египет – Уругвай: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Египта и Уругвая встретятся в матче первого тура чемпионата мира-2018 в группе А. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Египет – Уругвай

15 июня, 15:00, Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"

Главный арбитр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Чемпионат мира 2018 вчера официально стартовал в Москве, после чего отправился украшать жизнь печально известной российской провинции – в частности, столицу Урала. На причудливой Екатеринбург Арене сыграют соперники России по группе А – сборные Египта и Уругвая. Квартет является очень ровным по своему составу, однако именно эти две команды перед стартом ЧМ-2018 считались фаворитами в борьбе за выход в плей-офф.

Египет – Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Сборная Египта, фактически, впервые сталкивается с такими высокими ожиданиями, ведь она принимала участие всего в двух чемпионатах мира – в 1934 и 1990 годах – и только в первом случае выходила в 1/8 финала. Впрочем, когда в составе "африканских орлов" появился Мохамед Салах – лучший бомбардир АПЛ сезона 2017/2018 – их сразу же вписали в когорту главных открытий российского Мундиаля.

Сборная Египта

Тем не менее, "фараонов" пока рано короновать. Сборная Египта в 2018 году провела пять матчей – и не выиграла ни один из них. Разгром от бельгийцев и боевую ничью с колумбийцами при отсутствии Салаха понять еще можно, однако ничью против сборной Кувейта и поражение грекам данный фактор не оправдывает. Впрочем, не всё так плохо: египтяне проигрывали с отрывом в более, чем один мяч, только сборной Бельгии, а Португалия до 90+2 минуты горела египтянам со счетом 0:1 – хотя в последующие две минуты дубль Роналду принес победу чемпионам Европы.

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Уругвай – безоговорочный фаворит группы А. Его сборная принимала участие в 12 розыгрышах финальной части чемпионата мира. Данный Мундиаль станет для уругвайцев третьим подряд – и во время двух предыдущих они выходили из достаточно сложных групп, оставляя за спиной именитые сборные Франции, Италии и Англии. Большая часть игроков национальной команды Уругвая выступает в сильных европейских клубах, а фамилии Суареса, Кавани и Година известны каждому первокласснику.

Сборная Уругвая

Результаты команды перед ЧМ-2018 соответствуют статусу – Уругвай не проиграл в восьми из десяти последних матчей, при этом выиграв пять из них. Единственные поражения уругвайцев датируются второй половиной 2017 года – от Австрии (2:1) и Италии (3:0), однако последние три игры подопечные Оскара Вашингтона Табареса выиграли всухую, переиграв Чехию, Уэльс и Узбекистан. Словом, сборная Уругвая на сегодня – одна из самых интересных команд чемпионата мира-2018.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой лишь один матч – в 2006 году в товарищеской игре сборная Уругвая победила Египет на выезде (0:2).

2. Египет ужасно играет против команд из стран Южной Америки – 18 матчей, 3 победы, 4 ничьи и 11 поражений. Общий счет – 19:41.

3. Сборная Уругвая уже на протяжении шести чемпионатов мира не может победить в первом матче Мундиаля, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

4. За сборную Египта играет наиболее возрастной футболист чемпионата мира-2018 – 45-летний голкипер Эссам Аль-Хаддари.

5. Тренер сборной Уругвая – 71-летний Оскар Вашингтон Табарес – является наиболее возрастным тренером ЧМ-2018. Кроме того, он является мировым рекордсменом по количеству матчей во главе сборной – он провел их уже более 170.

Кадровая ситуация

Заявка сборной Египта на чемпионат мира-2018

Сборная Египта, в целом, не имеет потерь перед ЧМ-2018, однако есть одно но: Мохамед Салах вернулся к тренировкам в общей группе всего несколько дней назад. По приезду в Россию Салах отталкивал неуравновешенного фаната от своего плеча, однако сейчас СМИ в унисон говорят о готовности лидера египтян сыграть уже в первом матче. Станет ли рисковать своей главной звездой Эктор Купер, пока неизвестно.

Участие Мохаммеда Салаха в матче ЧМ-2018 против Уругвая находится под вопросом

Кроме того, на тренировке получил удар в лицо египетский защитник Али Габр. Он был настолько мощным, что футболист завершил занятия и отправился к врачам, однако, по сообщениям журналистов, он обошелся легким испугом, и его участию на ЧМ-2018 ничего не угрожает.

Заявка сборной Уругвая на чемпионат мира-2018

Оскар Табарес, как и его визави, располагает полным набором футболистов. Теоретические вопросы могут быть только по голкиперу Фернандо Муслере, который перед ЧМ-2018 получил повреждение руки. Впрочем, по сообщениям СМИ, он успел восстановиться к Мундиалю, уже тренируясь в общей группе. Словом, проблемы с составом перед стартовой игрой на чемпионате мира-2018 у сборной Уругвая отсутствуют.

Ориентировочные составы на матч Египет - Уругвай

Египет: Аш-Шенави, Габр, Хегази, Фатхи, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени, Саид, Собхи, Салах, Мухсин.

Уругвай: Муслера, Варела, Хименес, Годин, Лаксальт, Родригес, Весино, Бентанкур, Нандес, Кавани, Суарес.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Сборная Уругвая является фаворитом матча против Египта

Уругвайцы имеют преимущество над египтянами по классу исполнителей и опыту. Единственная их проблема – это ужасный бэкграунд из шести стартовых матчей чемпионата мира без побед, но вряд ли это сыграет какую-либо роль в матче против Египта. Победа над африканцами на 70% обеспечит Уругваю выход в плей-офф чемпионата мира-2018 – а за такой куш нужно играть без раскачки и на полную мощность.

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"Фараоны" являются достаточно вязкой командой, которая умеет навязывать нужный для себя сценарий развития матча. Уругвай не имеет такого состава, как у Бельгии, чтобы громить египтян, однако, если латиноамериканцы сыграют на максимуме возможностей – они победят.

Михаил Юхименко, Футбол 24