"Сынок соображающий": Алиев вспомнил поход в баню с ветеранами Динамо

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал о начале карьеры в киевском клубе.

"Мы попали с Милевским в Динамо в 18 лет. У меня была такая ситуация. Захожу я в баню, а там сидят Шовковский, Белькевич, Головко, Федоров, Хацкевич, другие ветераны. Я зашел, а Хацкевич тогда уже взял меня под свое крыло , и на меня смотрит. Я сразу не могу понять, что не так.

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Градусник перевернуть, воды принести – что там? Смотрю, ведро стоит, взял, принес воды. Говорят: "Сынок соображающий". А в наше время уже говоришь налить воды, так нет: "Да что я, и сейчас молодой зайдет".

Бывало, играешь за Динамо-2, забиваешь три гола, побеждаешь. А тут раз ошибся, Дмитрулин как начнет на тебя гнать на поле. Сидишь потом с ним в автобусе, вроде забил 3 мяча, а ему все равно, говорит, что до конца надо бежать", – рассказал Алиев в программе Миля Шоу.

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