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"Синок кмітливий": Алієв пригадав похід до лазні з ветеранами Динамо

12:06 440 Читать на русском
"Синок кмітливий": Алієв пригадав похід до лазні з ветеранами Динамо
Олександр Алієв / фото ФК Джуніорс

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв розповів про початок кар'єри в київському клубі.

"Ми потрапили з Мілевським в Динамо в 18 років. У мене була така ситуація. Заходжу я в лазню, а там сидять Шовковський, Белькевич, Головко, Федоров, Хацкевич, інші ветерани. Я зайшов, а Хацкевич тоді вже взяв мене під своє крило, і на мене дивиться. Я відразу не можу зрозуміти, що не так.

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Градусник перевернути, водички принести – що там? Дивлюся, відро стоїть, взяв, приніс води. Кажуть: "Синок кмітливий". А в наш час вже кажеш налити води, так ні: "Та чого я, та зараз молодий зайде".

Бувало, граєш за Динамо-2, забиваєш три голи, перемагаєш. А тут раз помилився, Дмитрулін як почне на тебе гнати на полі. Сидиш потім з ним в автобусі, наче ж забив 3 м'ячі, а йому все одно, каже, що до кінця треба бігти", – розповів Алієв в програмі Миля Шоу.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Федоров Сергій Федоров Олександр Шовковський Олександр Шовковський Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Валентин Белькевич Юрій Дмитрулін Олександр Алієв Олександр Алієв Олександр Головко Олександр Головко
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