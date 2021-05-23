"Сейчас у Бахрейна есть отличная возможность сыграть против одной из самых сильных команд Европы.

Украина – Бахрейн: анонс товарищеского матча

Знаю, что под руководством Шевченко Украина достигла значительного прогресса. Это техничная команда, которая любит играть в атакующий футбол. Интересно, что мы сможем им противопоставить. Конечно, хотелось бы победить, но в таких матчах на первом плане – опыт, который поможет нам в будущем", – сказал Аль-Асвад в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок против Бахрейна состоится уже сегодня, 23 мая. Начало встречи в 21:00.

"Ми зламаємо тобі кістки": був надією Бахрейну й міг би грати з Україною, або Як катування і репресії зруйнували кар'єру