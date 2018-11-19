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Украина – Турция: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

16:27 111 Читати українською
Украина – Турция: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / ФФУ

Смотрите на "Футбол 24" прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Сборная Украины 20 ноября в 19:30 по киевскому времени сыграет товарищеский матч против Турции в Анталии.

Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

Пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко состоится сегодня, 19 ноября, в 16:30 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции на "Футбол 24".

Украина – Турция: прогноз на товарищеский матч

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
1
дн
:
2
час
:
17
мин
Турция
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Сборная Украины Украина - Турция Андрей Шевченко Андрей Шевченко Турция Турция Видеоновости
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