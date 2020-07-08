Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль в Верховной Раде – роскошный Maybach зарегистрирован на Динамо

Бывший президент киевского Динамо ездит на самом дорогом автомобиле среди всех народных депутатов Украины текущего созыва.

Григорий Суркис в своей декларации за 2019 год указал несколько транспортных средств. Среди них – Mercedes-Benz Maybach S650 с бронированным стеклом, который экс-глава Динамо приобрел за 18 143 804 грн. (примерно 665 тысяч долларов США – прим.). Данный автомобиль является самым дорогим среди всех транспортных средств, задекларированных народными избранниками, сообщает The Page.

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Указанное авто было выпущено в 2018 году, а брат президента Динамо приобрел транспортное средство в 2019-м. Интересно, что в электронной декларации Суркиса данный Maybach S650 зарегистрирован на футбольный клуб Динамо Киев.

Напомним, Григорий Суркис был избран в парламент по спискам политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

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