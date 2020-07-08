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Суркіс задекларував найдорожчий автомобіль у Верховній Раді – розкішний Maybach зареєстрований на Динамо

17:07 - Читать на русском
Суркіс задекларував найдорожчий автомобіль у Верховній Раді – розкішний Maybach зареєстрований на Динамо
Григорій Суркіс / фото з відкритих джерел

Колишній президент київського Динамо їздить на найдорожчому автомобілі серед усіх народних депутатів України поточного скликання.

Григорій Суркіс у своїй декларації за 2019 рік вказав декілька транспортних засобів. Серед них – Mercedes-Benz Maybach S650 з броньованим склом, який екс-очільник Динамо придбав за 18 143 804 грн. (приблизно 665 тисяч доларів США – прим.). Даний автомобіль є найдорожчим серед усіх транспортних засобів, задекларованих народними обранцями, повідомляє The Page.

Григорій Суркіс заробив за рік понад 117,5 млн гривень, позичивши брату вражаючу суму

Вказане авто було випущено в 2018 році, а брат президента Динамо придбав транспортний засіб у 2019-му. Цікаво, що в електронній декларації Суркіса даний Maybach S650 зареєстрований на футбольний клуб Динамо Київ.

Нагадаємо, Григорій Суркіс був обраний до парламенту за списками політичної партії "Опозиційна платформа – за життя".

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Теги
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