Президент Динамо Игорь Суркис похвалил сборную Украины за выход из группы и предупредил о серьезной борьбе в плей-офф.

"Перспективы Украины в плей-офф? Сложно сказать, там все тяжелые команды. Будет очень тяжело, но нужно стремиться попасть на чемпионат мира.

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Тем более главный тренер сказал, что команда не боится никого. Он лучше всех знает, что может команда, которую он за короткий период сделал боеспособной. И матч с Боснией показал, что команда может играть по результату. Когда нужно – добивается результата. Это очень важно", – сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, жеребьевка плей-офф европейского отбора на ЧМ состоится 26 ноября в Цюрихе. Среди сеяных команд оказались Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс – одна из этих команд (кроме России) станет соперником Украины в полуфинале.

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