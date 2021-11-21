Президент Динамо Ігор Суркіс похвалив збірну України за вихід з групи і попередив про сувору боротьбу в плей-офф.

"Перспективи України в плей-офф? Складно сказати, там всі важкі команди. Буде дуже важко, але треба прагнути потрапити на чемпіонат світу.

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Тим більше, головний тренер сказав, що команда не боїться нікого. Він краще за всіх знає, що може команда, яку він за короткий період зробив боєздатною. І матч з Боснією показав, що команда може грати за результатом. Коли потрібно – досягає результату. Це дуже важливо", – сказав Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, жеребкування плей-офф європейського відбору на ЧС відбудеться 26 листопада у Цюриху. Серед сіяних команд опинились: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція та Уельс – одна з цих команд (окрім Росії) стане суперником України у півфіналі.

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