"Багато моїх футболістів грало. Мені було цікаво подивитися за Сиротою і Поповим. Я залишився задоволений їхньою грою.

Україна U-21 – Румунія U-21 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чому Луческу також вирішив відвідати матч? По-перше, сьогодні грала збірна його країни, але також він хотів подивитися і на футболістів, які працюють під його керівництвом. У нього була така можливість, ось він і приїхав.

Робота Ротаня? Він молодець. Взяв і оновив команду, запросив багатьох хлопців, яким ще немає 21 року. Вони стараються", – сказав Суркіс у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, молодіжна збірна України у матчі 8-го туру відбору на чемпіонат Європи-2021 серед команд U-21 здолала однолітків із Румунії (1:0) і зберігає примарні шанси на вихід з групи.

Україна – Румунія: вистраждана звитяга з лівим пенальті на очах Суркіса з Луческу, вихід на Євро U-21 буде дивом