"Сухой фактаж убедительно свидетельствует об истинном триумфе коллектива в сезоне 2020/21. Статистика также подтверждает лидерство по всем основным показателям. Украинский футбол снова получил беспрекословного чемпиона и обладателя Кубка. Приятно осознавать, что это наш клуб.

Суркис пристыдил скептиков, вспомнив реакцию на назначение Луческу

Теперь есть основания надеяться на международное признание – это следующая ступень команды, которую в Киеве тщательно выстраивает главный тренер Мирча Луческу. Человек слова и дела, специалист, которому следует отдать должное не только за профессионализм, а – прежде всего – за мужество, за умение держать удар. Ведь Мистер не на словах, а на деле подтвердил свое право находиться среди самых футбольных наставников современности", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, прошлым летом киевскую команду возглавил Мирча Луческу. За сезон под руководством румынского специалиста Динамо выиграло УПЛ, Суперкубок Украины и национальный Кубок.

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