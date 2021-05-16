Суркис пристыдил скептиков, вспомнив реакцию на назначение Луческу
Президент Динамо Игорь Суркис доволен, что пригласил в команду Мирчу Луческу.
"Победителей не судят... Сейчас это легко констатировать. Куда сложнее было в момент назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо. Я рад, что наши надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском.
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Мне приятно, что нынешний чемпион Украины – это действительно украинская команда, которая является базовым клубом для всех сборных страны, где растут и мужают юные таланты типа Цыганкова, Миколенко, Шапаренко, Забарного, Попова и др.
Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба – это привычная, и только по определенным причинам немного отложена традиция. Надеюсь, все возвращается на свои места", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
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