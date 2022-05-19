Молодежная сборная Украины в Турции проводит подготовительный сбор к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2023. Накануне к лагерю "сине-желтых" присоединился нападающий Владислав Супряга, сообщает официальный сайт УАФ.

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Форвард Динамо, на правах аренды выступающий за Сампдорию, не имеет постоянного места в основе итальянской команды. 22-летний футболист покинул расположение своего клуба и не сыграет в последнем туре Серии А против Интера. К слову, в текущем сезоне на счету украинца всего один матч за генуэзцев.

Напомним, в июне подопечных Руслана Ротаня ждут поединки со сборными Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно).

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