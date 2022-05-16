"Со спаррингами у нас возникли небольшие проблемы. Сбор команды должен проходить в Молдове. У нас были договоренности со сборной Молдовы, кроме того, нам нашли команду из первой тройки чемпионата. У нас не было в то время проблем со спаррингами.

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Но сегодня, мы не можем этим похвастаться, мы находимся в поисках и предварительно есть договоренность со сборной Иордании U-19. У нас есть небольшая проблема, которую нужно решать, потому что мы уже составили график тренировок и матчей, где они должны состояться. Очевидно, придется заменить эти матчи двухсторонней игрой", – сказал Ротань в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сборная Украины U-21 в Стамбуле 17 мая приступит к подготовке к решающим матчам отбора на Евро-2023 против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно).

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