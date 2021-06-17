Супермодель в откровенных трусиках "засветила" грудь – сборную Германии это не спасло
15:12 - Читати українською
Культовая модель Хайди Клум перекинула немало фанатов в лагерь сборной Германии.
Сексуальная красотка пыталась вдохновить Бундестим на успех в матче стартового тура Евро против Франции.
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48-летняя Клум надела футболку немецкой сборной, но закатила ее так высоко, что грудь заметно "на грани фола". Черные трусики дополнили откровенный образ. Усилия Хайди не помогли немцам получить положительный результат - поражение 0: 1.
Добавим, что свой следующий матч на Евро команда Лева проведет 19 июня - соперниками станут португальцы.
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