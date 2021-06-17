Сексуальная красотка пыталась вдохновить Бундестим на успех в матче стартового тура Евро против Франции.

Франция – Германия: акция парашютиста могла стоить ему жизни – спасла одна деталь

48-летняя Клум надела футболку немецкой сборной, но закатила ее так высоко, что грудь заметно "на грани фола". Черные трусики дополнили откровенный образ. Усилия Хайди не помогли немцам получить положительный результат - поражение 0: 1.

Добавим, что свой следующий матч на Евро команда Лева проведет 19 июня - соперниками станут португальцы.

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