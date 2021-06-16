Приземление парашютиста на поле перед стартом поединка между Германией и Францией могло завершиться очень трагично.

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над Альянц-Ареной. Я считаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться через слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось бы заплатить за эту акцию жизнью.

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Я могу лишь осудить "Гринпис" за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды", – отметил представитель Бундестага Йоахим Херрманн в комментарии Bild.

Напомним, парашютист приземлился на газон Альянц-Арены перед началом поединка Германия – Франция. Из-за его акции пострадали несколько фанатов, а также едва не травмировался наставник "Ле Блё" Дидье Дешам.

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