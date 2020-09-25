Еще один звездный нападающий близок к переезду на Пиренеи.

Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Атлетико, сообщает издание Goal.com.

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"Матрасники" предложили уругвайцу контракт по схеме "1+1". 33-летний свободный агент получил предложение после того, как в лагерь мадридцев перебрался экс-нападающий Барселоны Луис Суарес. Напомним, оба футболиста – партнеры по сборной Уругвая, за которую вместе выступают с 2008 года.

Однако, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и удовлетворить требования экс-игрока ПСЖ, Атлетико необходимо как можно быстрее продать форварда Диего Косту, который заявил о желании покинуть Мадрид.

Напомним, Кавани, после ухода из ПСЖ летом, находится в поисках нового клуба. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

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