Новачок встиг попозувати з футболкою мадридського клубу. Ургуваєць забрав собі номер 9, під яким грав і в Барселоні.

Кавані може стати одноклубником Суареса – Атлетіко хоче поєднати партнерів по збірній Уругваю

Суарес відразу провів перше тренування з командою. Не обійшлося без традиційного вітання – коридором від партнерів, які щедро "насипали" Луїсу стусанів по спині.

Додамо, що найближчий матч Атлетіко відбудеться 27 вересня – "матрацники" прийматимуть Гранаду в рамках 3 туру Прімери.

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