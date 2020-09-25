Суарес обрав ігровий номер у Атлетіко – новачка "побили" на першому ж тренуванні
21:28 - Читать на русском
Луїс Суарес розпочав процес адаптації у складі мадридського Атлетіко.
Новачок встиг попозувати з футболкою мадридського клубу. Ургуваєць забрав собі номер 9, під яким грав і в Барселоні.
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Суарес відразу провів перше тренування з командою. Не обійшлося без традиційного вітання – коридором від партнерів, які щедро "насипали" Луїсу стусанів по спині.
Додамо, що найближчий матч Атлетіко відбудеться 27 вересня – "матрацники" прийматимуть Гранаду в рамках 3 туру Прімери.
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