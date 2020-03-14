toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЬВОВ - КАРПАТЫ

Суарес показал, как футболисты должны мыть руки – милейший Stayathomechallenge от экс-хавбека Барселоны

20:34 85 Читати українською
Суарес показал, как футболисты должны мыть руки – милейший Stayathomechallenge от экс-хавбека Барселоны
Лионель Месси и Денис Суарес / Фото beIN SPORTS

Полузащитник Сельты Денис Суарес принял участие в популярном челендже.

Пока коронавирус продолжает парализовывать футбольный мир, известные игроки присоединились к всемирному Stayathomechallenge. Который заключается в обычном мытье рук, но каждый пытается сделать это как можно оригинальнее.

Артета прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом

Свой видеоорлик опубликовал бывший игрок Барселоны и Арсенала Денис Суарес. 26-летний хавбек решил понабивать мяч во время мытья рук. Милости видео добавила присутствие в кадре двух собак игрока, которые поддерживали своего хозяина.

Напомним, Сельта летом приобрела Дениса у Барсы за около 13 млн евро. В нынешнем сезоне Примеры Суарес провел 20 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИ
15:30
549
Теги
Видеоновости коронавирус Денис Суарес Денис Суарес Сельта Сельта Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
13
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук