Суарес показал, как футболисты должны мыть руки – милейший Stayathomechallenge от экс-хавбека Барселоны

Полузащитник Сельты Денис Суарес принял участие в популярном челендже.

Пока коронавирус продолжает парализовывать футбольный мир, известные игроки присоединились к всемирному Stayathomechallenge. Который заключается в обычном мытье рук, но каждый пытается сделать это как можно оригинальнее.

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Свой видеоорлик опубликовал бывший игрок Барселоны и Арсенала Денис Суарес. 26-летний хавбек решил понабивать мяч во время мытья рук. Милости видео добавила присутствие в кадре двух собак игрока, которые поддерживали своего хозяина.

Напомним, Сельта летом приобрела Дениса у Барсы за около 13 млн евро. В нынешнем сезоне Примеры Суарес провел 20 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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