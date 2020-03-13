toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Артета прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом

19:59 187 Читати українською
Артета прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом
Микель Артета / Reuters

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

"Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя гораздо лучше. Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого – единственная важная вещь прямо сейчас.

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим. Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив поединки. Еще раз спасибо", – написал Артета в своем Instagram.

УЕФА определился с судьбой матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – среди них игра Шахтера

Напомним, вчера Арсенал сообщил, что испанский специалист заболел коронавирусом. Именно это и стало одной из главных причин остановки чемпионата Англии.

blog_ava
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
13:30
1374
Теги
Англия коронавирус Микель Артета Микель Артета Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Лион
21:45
Реймс
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук