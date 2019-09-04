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Суарес: Неймар делал все возможное для возвращения в Барселону

13:04 102 Читати українською
Суарес: Неймар делал все возможное для возвращения в Барселону
Суарес и Неймар / Soccer Laduma

Форвард Барселоны Луис Суарес высказался насчет сорванного трансфера Неймара в "блаугранас".

"Мы общались с Неймаром, еще когда он хотел уйти из Барселоны, все об этом знали. Мы сказали, что ему нигде не будет лучше, чем в Барселоне. Но он сам должен принимать решение, и тогда предпочел уйти. Сейчас Неймар делал все возможное, чтобы вернуться.

"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару

Наши отношения очень нам помогли. Мы часто с ним общались и понимали, что он переживает непростой период", – приводит слова Суареса AS.

Напомним, что Барселона и ПСЖ не смогли договориться насчет трансфера Неймара. Парижане требовали за звездного бразильца 150 млн евро, а также Ракитича, Дембеле и Тодибо на правах аренды.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах

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