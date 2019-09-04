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Суарес: Неймар робив усе можливе для повернення в Барселону

13:04 448 Читать на русском
Суарес: Неймар робив усе можливе для повернення в Барселону
Суарес та Неймар / Soccer Laduma

Форвард Барселони Луїс Суарес висловився щодо зірваного трансферу Неймара до "блаугранас".

"Ми спілкувалися з Неймаром, ще коли він хотів піти з Барселони, всі про це знали. Ми сказали, що йому ніде не буде краще, ніж в Барселоні. Але він сам повинен приймати рішення, і тоді вважав за краще піти. Зараз Неймар робив все можливе, щоб повернутися.

"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара

Наші взаємини дуже нам допомогли. Ми часто з ним спілкувалися і розуміли, що він переживає непростий період", – наводить слова Суареса AS.

Нагадаємо, що Барселона та ПСЖ не змогли домовитись щодо трансферу Неймара. Парижани вимагали за зіркового бразильця 150 млн євро, а також Ракітіча, Дембеле та Тодібо на правах оренди.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

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