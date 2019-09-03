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"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару

14:58 273 Читати українською
"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару
Жозеп-Мария Бартомеу / Сайт Барселоны

Президент Барселоны не в восторге от поведения парижан во время переговоров, которые так и не привели к трансферу бразильцу.

Отношения между французским и испанским грандами могут существенно испортиться.

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Переговоры по Неймару продолжались несколько недель, однако Барселона решила прекратить борьбу за нападающего после очередного безумного требования ПСЖ.

По данным Mundo Deportivo, парижане запросили у каталонского клуба в обмен на Неймара 150 млн евро, Ракитича и Тодибо, а также отдать Усмана Дембеле в аренду. После такого шага Бартомеу не удержался и заявил: "Все кончено. Мы не станем посмешищем для мирового футбола".

Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара

Напомним, возвращение Неймара в Барселону этим летом так и не состоялось, поэтому нападающий проведет сезон 2019/20 на Парк де Пренс.

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