"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару

Президент Барселоны не в восторге от поведения парижан во время переговоров, которые так и не привели к трансферу бразильцу.

Отношения между французским и испанским грандами могут существенно испортиться.

Венгер объяснил, почему ПСЖ должен был сохранить Неймара

Переговоры по Неймару продолжались несколько недель, однако Барселона решила прекратить борьбу за нападающего после очередного безумного требования ПСЖ.

По данным Mundo Deportivo, парижане запросили у каталонского клуба в обмен на Неймара 150 млн евро, Ракитича и Тодибо, а также отдать Усмана Дембеле в аренду. После такого шага Бартомеу не удержался и заявил: "Все кончено. Мы не станем посмешищем для мирового футбола".

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Напомним, возвращение Неймара в Барселону этим летом так и не состоялось, поэтому нападающий проведет сезон 2019/20 на Парк де Пренс.