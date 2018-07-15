Стоунз: На ЧМ-2018 Саутгейт сделал эталон для сборной Англии

Защитник сборной Англии Джон Стоунз подытожил выступление своей команды на чемпионате мира-2018.

"Я реально горжусь всеми ребятами, которые были в составе. Сейчас сложно делать анализ. Надеюсь, мы заставили собой гордиться нашим болельщикам, хоть и не добились такого успеха, которого хотели.

Я лично наслаждался своей игрой, этими вызовами в виде больших матчей. Хотелось испытать себя, выложить все силы. Сейчас я могу сказать, что отдал на поле все.

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В сборной Англии не было никаких расстройств через клубную принадлежность. С ребятами мы будем встречаться весь сезон. У нас была отличная команда. Я с нетерпением жду общения с партнерами в будущем. Надо отдать должное Гарете Саутгейту и всему персоналу. Они все сделали безупречно. Это эталон для Англии. Мы задали планку и будем пытаться поднять ее еще выше. Мы можем взять много позитива из этого опыта", – цитирует Стоунза издание Sport24.

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