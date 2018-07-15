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Стоунз: На ЧС-2018 Саутгейт зробив еталон для збірної Англії

14 липня 23:23 238 Читать на русском
Стоунз: На ЧС-2018 Саутгейт зробив еталон для збірної Англії
Джон Стоунз / Фото з соцмереж

Захисник збірної Англії Джон Стоунз підсумував виступ своєї команди на чемпіонаті світу-2018.

"Я реально пишаюся усіма хлопцями, які були в складі. Зараз складно робити аналіз. Сподіваюся, ми змусили собою пишатися нашим уболівальникам, хоч і не добилися такого успіху, якого хотіли.

Я особисто насолоджувався своєю грою, цими викликами у вигляді великих матчів. Хотілося випробувати себе, викласти всі сили. Зараз я можу сказати, що віддав на поле все.

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У збірної Англії не було ніяких розладів через клубну приналежність. З хлопцями ми будемо зустрічатися весь сезон. У нас була відмінна команда. Я з нетерпінням чекаю спілкування з партнерами в майбутньому. Треба віддати належне Гарету Саутгейту і всьому персоналу. Вони все зробили бездоганно. Це еталон для Англії. Ми задали планку і будемо намагатися підняти її ще вище. Ми можемо взяти багато позитиву з цього досвіду", – цитує Стоунза видання Sport24.

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Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Англія Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Джон Стоунз Джон Стоунз
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