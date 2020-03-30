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Степаненко выделил тройку европейских топ-тренеров, с которыми хотел бы работать – лидер Шахтера выбрал лучшего

18:14 110 Читати українською
Степаненко выделил тройку европейских топ-тренеров, с которыми хотел бы работать – лидер Шахтера выбрал лучшего
Тарас Степаненко / Сайт Шахтера

Ведущий хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко выбрал своего тренера мечты.

"Хотел бы поработать с Клоппом, Зиданом и Гвардиолой. Кто сейчас номер один? Для меня – Клопп. Нравился его футбол в Боруссии, и в Ливерпуле нравится.

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Сейчас у него в составе одни из самых топовых футболистов, однако он их такими сделал. То есть он не пришел к готовой команде, способной выиграть все и везде. Он сделал ее и ежегодно поддерживает уровень. Кстати, книгу о нем тоже читал – Клопп нравится мне как личность и тренер", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, лидером "горняков" активно интересовались в Англии, но это был не Ливерпуль, а лондонский Кристал Пэлас.

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