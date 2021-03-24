Лидер "сине-желтых" вместе с женой и детьми записал громкое видео для поддержки партнеров перед поединком против Франции.

Игрок Динамо уложил Шевченко на газон на тренировке сборной Украины перед Францией

"90 минут смотреть, не отрываясь. Таким и должен быть футбол. Сегодня первая игра сборной после перерыва. Возьму на себя смелость сказать за каждого игрока сборной. Команда сделает все, чтобы каждая минута матча была вам в радость", – написал Степаненко в Instagram.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира между Францией и Украиной состоится уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7