Лідер "синьо-жовтих" разом з дружиною і дітьми записав гучне відео для підтримки партнерів перед поєдинком проти Франції.

Гравець Динамо поклав Шевченка на газон на тренуванні збірної України перед Францією

"90 хвилин дивитися, не відриваючись. Таким і повинен бути футбол. Сьогодні перша гра збірної після перерви. Візьму на себе сміливість сказати за кожного гравця збірної. Команда зробить все, щоб кожна хвилина матчу була вам в радість", – написав Степаненко в Instagram.

Нагадаємо, матч відбору на чемпіонат світу між Францією та Україною відбудеться вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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