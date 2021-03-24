Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в тренировке национальной команды, где стал "жертвой" защитника.

Шевченко решил присоединиться к тренировке и взял участие в упражнении с контроля мяча. Против наставника не очень аккуратно сыграл Александр Сирота, который буквально уложил на газон легендарного экс-форварда.

Франция – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022

В другом эпизоде не удалось продемонстрировать свою технику Александру Зинченко – Ефим Конопля не повелся на финты в исполнении игрока Манчестер Сити и без проблем отобрал мяч.

Напомним, уже сегодня, 24 марта, Украина проведет свой первый матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Франции. Начало встречи в 21:45.

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