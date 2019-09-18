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Степаненко: У Металурзі п'яні гравці, старші за віком, вривались посеред ночі у кімнату і змушували віджиматись

15:48 948 Читать на русском
Степаненко: У Металурзі п'яні гравці, старші за віком, вривались посеред ночі у кімнату і змушували віджиматись
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко пригадав часи в другій команді запорізького Металурга і ставлення старших гравців до молодих.

"Коли прийшов до другої команди в Запоріжжі, мені було 16 років. У той час в такій команді грали хлопці і по 30 років, хто вже закінчував кар'єру.

"Караваєв постійно падає, кричить, наче йому ногу відірвали", – Степаненко назвав топ-4 симулянтів, проти яких грав

Тільки якась дія не така, одразу тобі пхають, тому що людині треба виграти, щоб заробити. За кар'єру він нічого не досяг, а йому потрібно заробити 100 доларів премії.

Бувало, вночі, зранку п'яні завалювали в номери, говорили: "Віджимайся" або "Присідай". Різне було, кого за пивом ганяли. Всі через це раніше проходили. Зараз молодь взагалі ніхто не чіпає", – сказав Степаненко програмі ОТДУШИВДУШУ.

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