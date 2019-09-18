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"Караваев постоянно падает, кричит, будто ему ногу оторвали", – Степаненко назвал топ-4 симулянтов, против которых играл

12:50 205 Читати українською
"Караваев постоянно падает, кричит, будто ему ногу оторвали", – Степаненко назвал топ-4 симулянтов, против которых играл
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко назвал главных симулянтов, которым ему пришлось противостоять в течение своей карьеры.

"Селезнев любит падать. Он нападающий, это нормально для него, он любитель в штрафной от каждого касания упасть. Пенальти он много забил, значит, правильно все делает.

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Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. К нему дотронешься, он падает. Причем он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Они его оберегают.

Видели, как Стерлинг упал, какой нам пенальти поставили с Ман Сити? Он сам крота зарыл, потом 0:6 получили мы. Еще Караваев. Бежит, постоянно падает, орет, будто ему ногу оторвали. Саня, давай исправляйся", – сказал Степаненко программе ОТДУШИВДУШУ.

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